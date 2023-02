Yuri Lima posa ao lado de Iza - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2023 11:18 | Atualizado 15/02/2023 11:26

Rio - O romance entre Yuri Lima, de 28 anos, e Iza, de 32 anos, segue firme e forte. O jogador do Mirassol compartilhou, no Instagram, fotos ao lado da cantora para comemorar o Valentine's Day, nesta terça-feira. Nas imagens, os dois aparecem coladinhos. "Dona de mim", escreveu ele na legenda, se referindo à uma música da artista. "Meu", respondeu a artista.

O romance entre Iza e Yuri Lima se tornou público depois que o atleta postou uma foto em que posa abraçado com uma mulher no mês passado. Fãs reconheceram Iza apenas pela silhueta. "Estamos nos conhecendo", declarou Yuri , que revelou ter ficado surpreso com a repercussão da imagem. "Que loucura isso... Assustado é pouco", confessou ele.

Neste mês, Iza prestigiou o affair Yuri Lima em jogo do Mirassol contra o Palmeiras no Estádio José Maria de Campos Maia. Vale lembrar que a cantora anunciou o fim de seu casamento de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos, em outubro do ano passado. Desde então, Iza não assumiu nenhum outro romance.