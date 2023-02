Piqué ao lado de namorada, Clara Chía - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2023 14:23

Rio - O ex-jogador Gerard Piqué se referiu à Clara Chía como sua namorada pela primeira vez, em transmissão ao vivo para a live “Kings League”, do streamer Ibai Llanos, na última sexta-feira. Durante o bate-papo, o ex-atleta revelou que quem escolhe suas roupas é a mais nova amada.

Usando uma camisa Prada e uma calça bege, Piqué foi zoado pelos colegas, mas logo justificou: “A verdade é que eu vou com a minha namorada às lojas e ela escolhe pra mim. Eu sou uma marionete”, disse. O espanhol ainda desfilou usando o modelito e arrancou risadas dos companheiros.

O romance do casal já está dando o que falar desde a separação oficial de Piqué com a cantora Shakira. A decisão pelo término se deu por supostas traições por parte do ex-jogador. Desde então, Clara é apontada por ser a pivôs do divórcio.