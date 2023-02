MC Loma desabafou com os seguidores sobre fase ruim - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2023 14:55

Rio - MC Loma abriu o coração sobre o momento ruim que tem enfrentado. A cantora de 20 anos aproveitou para esclarecer a ausência dos conteúdos engraçados que costumava publicar acompanhada de Mariely e Mirella em suas redes.

"Está acontecendo tanta coisa comigo e com as meninas que estou tão cansada psicologicamente. Exausta. Não tenho mais psicológico para vir aqui aparecer e ser eu, me divertir e rir que nem eu ria. Eu sei que Deus está comigo, Deus está com as meninas e tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito", desabafou.

A cantora afirmou que pretende voltar a interagir com os seguidores. "Então, a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Não desistam de mim, não. Eu vou voltar a aparecer por aqui, vou voltar a ficar feliz, voltar a me divertir com vocês", concluiu.