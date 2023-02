Ratinho realizou procedimento cirúrgico no joelho esquerdo - Reprodução

Publicado 15/02/2023 17:48

Rio - Em recuperação de uma cirurgia para colocação de prótese no joelho esquerdo, Ratinho compartilhou um vídeo nesta quarta-feira (15) em que aparece dando os primeiros passos. Com ajuda de um andador, o apresentador de 67 anos caminhou pelo hospital.

"Ontem foi meu primeiro dia após a cirurgia e este vídeo mostra a primeira caminhada, com acompanhamento de profissionais do hospital. Nada de dor, graças a Deus. Só este povo que filma e fica falando que a gente não toma banho no hospital. Tudo mentira, já vou logo avisando", escreveu na legenda.