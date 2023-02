Gil do Vigor usa Instagram para tratar sobre educação - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2023 16:33

Rio - Gil do Vigor usou o seu Instagram, nesta quarta-feira (15), para conversar com seus seguidores sobre seus estudos. O ex-BBB é economista e cursa seu PhD na "University of California", em Davis, nos Estados Unidos, desde que saiu do reality em 2021. Em seu Story, Gil relembrou a época em que passava por dificuldades financeiras, enquanto mostrava uma imagem da sua tabela de estudos.

fotogaleria

O ex-BBB escreveu: "E assim seguem meus dias! Emocionado, chorando e pensando no privilégio que é poder estudar e não precisar me preocupar com o que vou comer amanhã (minha realidade por muitos anos). Muitos me dizem que se tivessem o meu 'dinheiro' não estudariam nunca mais na vida e eu refletindo, penso: O motivo de eu lutar para ter o dinheiro que tenho hoje foi justamente para poder estudar. Bora Vigorar!"

Momentos depois, Gil publicou um vídeo em seu Instagram, ressaltando a necessidade de estudar, e explicando porque ainda se dedica ao PhD após ficar famoso: "Aí eu dei uma parada aqui pra fazer uma reflexão. Nunca mais eu conversei com vocês sobre um assunto que eu considero muito sério. E é só uma reflexão sobre a educação. Eu acho que o nosso país ele está passando agora por uma transformação, é importante reafirmar isso. Muitas pessoas me perguntam! Gil por que tu continua estudando mesmo depois de ter se tornado rico e famoso? Eu falo porque tudo que eu busquei, com o Big Brother e tudo, foi pela educação. E eu lembro que na minha seletiva eu falei isso, né? Tanto que o Boninho chegou a me perguntar: 'Mas e o seu PHD que você está aplicando aí, e o programa?' Eu falei eu saio do Big Brother e vou fazer o meu PHD porque esse é o meu sonho."

E continua: "O PHD não foi o que eu buscava pra conseguir dinheiro. O dinheiro eu busquei pra conseguir fazer o PHD e hoje eu tenho essa vida. Eu quero compartilhar com todos vocês a importância da educação. Então aconteça o que acontecer. Vamos valorizar a educação. Então seja o sacrifício que for. Está chegando aí muitas pessoas estudando pra Enem, se matam, umas pessoas batalham, tentam e vale a pena! Eu quero fazer um apelo pra todas as pessoas que perguntam, 'Gil eu tenho um sonho de estudar fora, eu tenho um sonho de conseguir um uma faculdade federal ou uma privada, conseguir uma bolsa...'. Eu quero aqui implorar pra vocês que não desistam, o nosso país ele precisa de muitos pesquisadores, de pessoas que se coloquem pra estudar, pra adquirir conhecimento, o conhecimento liberta. O conhecimento é a chave pra tudo."

"Então por mais que seja difícil, chato, os professores insuportáveis, a gente sabe que tem. Mas o resultado final sempre vai valer a pena. tirei o meu dia hoje pra falar pras pessoas do nosso país: A educação é importante, é legal ter vídeo viral, é muito legal, eu adoro também. É legal ter gente que gosta da gente, é muito importante. Mas o nosso país é sustentado pela ciência", finalizou.

Nos comentários, outros famosos se juntaram aos internautas para apoiar o economista. Erika Schneider concordou: "Disse tudo!", o modelo Luan Ferreira disse: "Educação transforma as pessoas! Parabéns pelo depoimento, falou tudo!", Giovanna Leão escreveu: "Educação é a base" e a repórter Ju Massaoka comentou: "Falou tudo! Quanto mais gente com acesso à educação, mais vamos evoluir juntos!"