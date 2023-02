Mari Bridi relata perrengue com os filhos, Aurora e Valentim - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2023 12:35

Rio - Mari Bridi, de 38 anos, enfrentou uma verdadeira maratona para chegar de viagem com os dois filhos, Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 7, na noite desta quarta-feira. A influenciadora digital disse que o avião em que a família estava precisou pousar em um aeroporto diferente do previsto devido ao mau tempo, e que, ao desembarcar, não podia ir para casa pois estava tendo um tiroteio próximo a sua residência, localizada na Zona Sul do Rio.

"Beijo pra quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu por causa do vento, aí pousou em outro aeroporto, sendo a última aeronave que pousou... Depois fechou esse aeroporto também por causa da chuva bizarra", disse a ex-mulher de Rafael Cardoso em um vídeo publicado no Instagram Stories. "Aí quero ir para casa e não dá. Por que? Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora. E eu não vou correr o risco de passar com as crianças. Rio de Janeiro, seu lindo", completou.

Na legenda da postagem, ela escreveu: "Depois de tentar pousar duas vezes no Santos Dumont e não conseguir, fomos a última aeronave a conseguir pousar no Galeão! Ligo o celular, e o grupo das vizinhas [está] em pânico porque tem uma hora que está tendo tiroteio do lado de casa. Rio de Janeiro, que recepção hein".