Fernanda Paes Leme relembra Paulo Gustavo em dia de tbt - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes Leme relembra Paulo Gustavo em dia de tbtReprodução / Instagram

Publicado 16/02/2023 13:54 | Atualizado 16/02/2023 13:55

Rio - Fernanda Paes Leme, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar um Carnaval que aproveitou ao lado de Paulo Gustavo, que morreu no ano de 2021, aos 43 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. No Instagram, a apresentadora compartilhou registros em que aparece se divertindo ao lado do ator e escreveu um texto em sua homenagem.

fotogaleria

"Esse é um tbt cheio de saudade e de lembrança boa. Dessa gargalhada, do acontecimento que era o Paulo Gustavo. Quando vi essas fotos, só pensei em uma coisa: nunca é só um encontro, nunca é só uma festa, nunca é só um abraço, um selinho... Nunca!", ponderou Fernanda.

"Esse é um momento eternizado pelo Andre Hawk, que captou nosso afeto lá no 'Nosso Camarote' e anos depois ele encontrou essas fotos, me enviou e me fez reviver tudo (obrigada, André)! E tudo era especial com Paulo. Amei essa lembrança e amei agora poder dividir isso com vocês", finalizou a apresentadora.