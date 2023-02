Juliano Cazarré compartilha foto com caçula - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2023 15:37 | Atualizado 16/02/2023 18:18

Rio - Juliano Cazarré usou seu Instagram, nesta quinta-feira (16), para compartilhar um clique com a sua filha caçula, Maria Guilhermina, no colo. A pequena, de sete meses, recebeu alta recentemente após ficar internada desde o nascimento, por conta de um problema cardíaco raro.

A bebê, que sofre de complicações neurológicas devido à quantidade de intervenções cirúrgicas que passou, aparece dormindo nos braços do pai. Juliano é casado com a jornalista Letícia Cazarré desde 2011, e o casal ainda tem quatro filhos: Maria Madalena, Vicente, Gaspar e Inacio.

No post, o ator escreveu na legenda: "Meu melhor papel", e recebeu muitos elogios e mensagens de força de amigos e fãs. Internautas deixaram recados de oração. "Deus o abençoe e lhe capacite a cumprir seu papel a cada dia com mais alegria e dedicação", "Parabéns pelo cuidado e zelo e amor pra sua pequena", "Nossa Senhora Aparecida a cubra com o Manto Sagrado. Ela é um milagre!", "Que Jesus e Maria estejam sempre presentes em seu lar. Que orgulho de você Cazarré!", "Te admiro pra caramba!" e "O papel mais lindo e gratificante que existe no mundo"