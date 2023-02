André Luiz Frambach divulgou registros especiais para comemorar aniversário - Reprodução/Instagram André Luiz Frambach

Publicado 16/02/2023 14:54

Rio - André Luiz Frambach completou mais um ano de vida na última quarta-feira (15) e aproveitou para refletir sobre a chegada dos 26 anos. O ator e noivo de Larissa Manoela agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores.

"Estava aqui pensando o que eu iria postar hoje, e se eu iria postar alguma coisa do meu aniversário. Primeiro quero deixar aqui registrado um SUPER OBRIGADO por todas as mensagens que vocês tem me mandado, aos edits que vocês tem feito e a onda de amor que tenho recebido. Não tem valor você ler as pessoas te desejando o que desejam pra todo mundo em todos os aniversários, mas principalmente falando da minha luz, do meu caráter, dos meus valores, do ser humano que sou e que tento propagar pro mundo", celebrou.