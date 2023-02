A atriz Claudia Raia, de 56 anos, compartilhou, nesta sexta-feira, 3, as fotos de um ensaio que fez completamente nua - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2023 20:13

Rio - Claudia Raia, aos 56 anos, usou seu Instagram, nesta quinta-feira (16), para compartilhar uma reflexão sobre a idade avançada. Além da reflexão a atriz, que recentemente foi mãe de seu terceiro filho , questionou seus seguidores sobre o que eles abriram mão por estarem mais velhos, repetindo na legenda: "E você, o que já deixou de fazer por causa da sua idade?"

No vídeo postado, Claudia disse: "Maravilhoso recentemente eu abri uma caixa de perguntas com a seguinte questão, o que você já deixou de fazer por causa da sua idade? E as respostas foram as mais diversas e na discoteca, dançar, andar de bicicleta, voltar pra faculdade, tatuagem, roupas curtas e a lista é enorme, mas eu deixo aqui pra vocês a seguinte reflexão e se você morrer amanhã não fez o que queria, mas por que não fez? O que te impede? Quem falou que você não pode? Quem me disse esse absurdo? A gente só deixa o outro fazer com a gente aquilo que nós permitimos e ninguém tem o direito de falar do que você pode ou não fazer sua vida, não fomos educadas para aproveitar a liberdade, e se sentir bem com a liberdade, porque a vida toda aprendemos que o certo era agradar o outro e não fazer muita coisa por nós mesmos, pra não incomodar, agradar pra quê? Pra pertencer, mas pertence a quem? Escuta, a única pessoa que você precisa ter nessa vida é a você mesmo. Sua vida, seu corpo, seus sonhos, seus boletos, suas regras. E tenho dito."

Nos comentários, fãs e seguidores marcaram presença para apoiar a atriz, com mensagens como: "Maravilhosa… desse jeito, precisamos pensar.. mas em nós.. Porque os outros.. são os outros!!! Precisamos nos deseducar.. em querer agradar sempre!!!", "Olha tu já era linda antes, mas com essa gravidez tu ficou muito mais linda, transmite tanta luz", "Exatamente, maravilhosa! Por isso este ano vou pular carnaval pela primeira vez, aos 49 anos e levar minhas filhas que também nunca foram, uma de 14 anos e a outra de 30. Acabou a palhaçada, eu quero, eu posso e eu vou fazer o que eu quiser" e "Estou com 48 e ainda vou engravidar e não estou preocupada com a opinião nem da minha família, quem dirá dos outros."