Paolla Oliveira aparece com cabelo natural - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2023 19:32 | Atualizado 16/02/2023 19:43

Rio - Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (16), registros com seu cabelo natural. A atriz, que se prepara para desfilar na Marquês de Sapucaí como Rainha de bateria da Grande Rio , postou um vídeo mostrando as madeixas finalizadas e onduladas, sem química de alisamento.