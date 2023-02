Edson Celulari mostra os primeiros passos da filha, Chiara - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 22:40 | Atualizado 16/02/2023 22:46

Rio - Edson Celulari, de 64 anos, encantou os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar um vídeo da filha caçula, Chiara, de onze meses, fruto do casamento com Karin Roepke, 41. Em vídeo publicado no Instagram, a pequena surgiu vestindo um conjuntinho de crochê azul enquanto arriscava seus primeiros passos, dando um verdadeiro show de fofura.

"A emoção dos primeiros passos", declarou o ator, que também é pai de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19, do antigo casamento com Claudia Raia. O irmão coruja se derreteu pela caçula nos comentários da postagem: "E essa roupinhaaa", escreveu ele. "Ah, que emoção, que lindeza!", disse Carol Castro. "Gente, como passa rápido...", destacou uma seguidora. "Quanta fofura", disparou outra fofura.

Confira: