Adriano Imperador posa abraçado com mulher e Micaela Mesquita cobra divórcioReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 21:31

Rio - Após idas e vindas, o casamento de Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegou ao fim de vez, três meses depois de selarem a união no civil. Nesta quinta-feira, o ex-jogador de futebol usou os Stories do Instagram para compartilhar as fotos de um passeio de barco que fez com amigos para iniciar as comemorações de seu aniversário de 41 anos.

fotogaleria

Em um dos registros, o craque posou abraçado com uma mulher não identificada e o clique chegou foi enviado para Micaela. A cabelereira republicou a foto e ironizou: "Ai, que lindos! Desejo toda felicidade do mundo. Adriano, me manda o divórcio", disse Micaela, indicando que os dois continuam casados no papel. A publicação da loira foi apagada alguns minutos depois.

Os boatos de que Adriano e Micaela não estão mais juntos surgiram em dezembro do ano passado, quando o ex-casal deixou de se seguir nas redes sociais. Na ocasião, a profissional de beleza chegou a confirmar a separação, apesar de ainda não terem assinado o divórcio oficialmente. Logo depois, Adriano negou o término e minimizou a situação. "Gente, ainda estamos casados, hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal (risos)", escreveu ele.

O namoro do ex-atacante com a carioca foi marcado por términos e reconciliações. Após mais um período afastados, eles retomaram o relacionamento em outubro deste ano, pela quinta vez. Dias depois de contar que havia voltado com Micaela, o Imperador já anunciou o noivado. Em novembro, o ídolo do Flamengo se casou com a amada no civil e comemorou a novidade nas redes sociais: "Enfim casados", disse.