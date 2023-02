Patrícia Poeta posa com look justinho na academia - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 20:54

Rio - Patrícia Poeta usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar uma foto antes de pegar pesado na academia. No registro publicado no Instagram, a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, surgiu vestindo um macacão colado ao corpo, deixando em evidência o corpão cheio de curvas. "É noix! 'Vambora' malhar", disse ela, na legenda da publicação.

fotogaleria

Não demorou muito para os fãs da jornalista lotarem os comentários com elogios para a famosa: "Sempre deusa", escreveu uma seguidora. "Gata!", disparou outro internauta. "'Simbora' cuidar da saúde e se preparar para o Carnaval", destacou mais uma pessoa. No fim de semana, Patrícia estará no trio elétrico de Ivete Sangalo em sua primeira vez curtindo o Carnaval de Salvador, na Bahia.

Confira: