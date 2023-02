Paolla Oliveira estreia novo visual em ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2023 - Reprodução/Instagram/Gilberto Dutra

09/02/2023

Rio - Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira, ao revelar que passou por uma transformação no visual para o último ensaio de quadra da Acadêmicos do Grande Rio. A atriz de 40 anos dispensou a extensão de cabelo que usou na novela "Cara e Coragem" da TV Globo e surgiu com os fios mais curtos, na altura do pescoço, além de clarear as pontas.

"Ela tá diferente! Hoje tem ensaio e a expectativa só aumenta... Bora pra Grande Rio, meu povo! Carregada de axé!", escreveu a artista, na legenda de postagens no Instagram. Para o evento em Duque de Caxias, Paolla escolheu um macacão colado ao corpo na cor nude, cheio de recortes e decorado com franjas e pedrarias.

Em 2022, a Grande Rio vai desfilar em defesa pelo título conquistado no ano passado, com enredo em homenagem a Zeca Pagodinho. O samba-enredo deste ano teve letra composta por Arlindinho Cruz, com Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão. A agremiação será a segunda a cruzar a Avenida no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro. Os carnavalescos são Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

