Carla Diaz aprende a sambar com vassoura nas costasReprodução Internet

Publicado 09/02/2023 17:40

Rio - Carla Diaz compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (9), registros da reta final da sua preparação para o carnaval. A atriz, de 32 anos, vai desfilar pela primeira vez como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, em São Paulo. Para tirar a avenida paulista de letra, Carla está fazendo aulas de samba com Dani Orcisse, que já foi 2ª Princesa do Carnaval de SP.

Nos vídeos, Carla Diaz aparece dançando com um cabo de vassouras nas costas, para manter a postura. Em seguida, a atriz mostra o samba no pé ao ensaiar usando botas de salto. Ao lado da professora, Carla termina os registros posando na sala.