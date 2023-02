Karoline Lima e Gui Araújo anunciaram que estão namorando, no último domingo - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Gui Araújo anunciaram que estão namorando, no último domingoReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2023 15:42

Rio - Karoline Lima foi sincera ao comentar as críticas que tem recebido desde que assumiu o namoro com Gui Araújo. Em interação com os seguidores pelos Stories do Instagram, a modelo de 26 anos compartilhou um desabafo sobre o romance e demonstrou não se abalar com os comentários negativos de internautas.

fotogaleria

"A real é que eu prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz. A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa", iniciou a mãe de Cecília, de seis meses, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

A famosa ainda contou que havia cogitado tornar o namoro público antes do último sábado, mas desistia ao pensar na reação dos seguidores. "Eu me perguntava se era realmente necessário trazer essa energia para dentro do que a gente tem. Só postei porque amo vocês e amo compartilhar a minha vida com vocês", afirmou Karoline.

"No final, o ideal é só torcer para que as pessoas sejam felizes e, se não der certo, assim como muita coisa não deu na minha vida, vira experiência. Vira história para contar. Vira amadurecimento. Eu não me arrependo de nada que já aconteceu comigo porque eu não sou covarde, eu me permito viver e sentir. Eu não posso comparar as pessoas assim como não quero ser comparada. A vida é uma só e a gente nunca sabe quanto tempo resta. Só seguir o coração já é a resposta", completou a influenciadora digital.