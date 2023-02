Francisco Vitti - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2023 12:52

Rio - Francisco Vitti falou um pouco em seu Twitter sobre alguns comentários que tem recebido. O ator, de 25 anos, disse que as pessoas tentam odendê-lo por acharem que ele é desempregado.

"As pessoas entraram numa (onda) de me ofender, me chamando de desempregado (risos)", contou ele, explicando que, embora não poste muito sobre trabalho e não esteja em uma novela recentemente, não significa que ele não tenha uma fonte de renda.





"Gente, não é porque eu não posto nada trabalhando que eu não estou fazendo dinheiro, tá? Eu mostro para a internet o que eu quero. Vocês acham que eu viajo toda hora como? Herança? (risos)", brincou ele. Os ataques começaram depois que o ator defendeu Larissa, do "BBB 23", que foi acusada des estar dando em cima de Gustavo.

Filho de João Vitti e irmão de Rafa Vitti, Franscisco vem de uma família de atores. Ganhou notoriedade após interpretar Filipe em "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015) e seus trabalhos mais recentes foram os filmes "O Segredo de Sara" (2021) e "Como Sobreviver à Quarentena" (2021).