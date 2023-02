Paulinho Vilhena revela sexo do bebê que espera com Maria Luiza Silveira - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2023 11:45

Rio - Paulinho Vilhena será pai pela primeira vez. Noivo da modelo Maria Luiza Silveira, os dois contaram no mês passado que um novo membro chegaria a família. Nesta quinta-feira (9), o ator, de 44 anos, compartilhou uma publicação em seu Instagram revelando que o casal terá uma menina que vai se chamar Manoela.

"O por do sol da tarde de ontem parecia que já anunciava a chegada de Manoela, antes mesmo da revelação. E foi assim que aconteceu, grato pela benção, meu Deus! Seremos papai e mamãe de uma menina", vibrou ele na legenda do vídeo do chá de revelação organizado pela família do casal.

"Manoela Silveira de Vilhena Moraes, te queremos, te aceitamos e te celebramos com muito amor, nossa filha", escreveu o artista. Paulinho e Maria Luiza estão em um relacionamento desde de 2019. Em novembro do ano passado, o ator pediu a namorada em casamento durante uma viagem para Amsterdã, na Holanda.