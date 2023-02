Marina Ruy Barbosa compartilha detalhes da sua viagem por Marrocos - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2023 20:11 | Atualizado 09/02/2023 20:13

Rio - Marina Ruy Barbosa usou seu Instagram, nesta quinta-feira (9), para compartilhar com seus fãs imagens da sua viagem pelo Marrocos. A atriz está no país comemorando o aniversário do pai e publicou cliques das paisagens, regiões turísticas e detalhes do passeio. Na legenda do post, a ruiva colocou apenas a bandeira do país.

Nos comentários da publicação, seguidores e internautas elogiaram Marina e o passeio da família com mensagens como: "Amo tuas fotos", "Esse lugar é lindo", "Sempre com os gatinhos!!!", "Amando você no Marrocos", "Maravilhosa!" e "Musa inspiradora, absolutamente maravilhosa, amando ver você feliz e aproveitando muito em Marrocos". No Story, a ruiva compartilhou mais registros da viagem, mostrando a comemoração do pai e detalhes do país.