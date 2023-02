Bela Gil visita cozinha de seu restaurante - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2023 19:02

Rio - Bela Gil usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (9), para compartilhar com seus seguidores o seu retorno para a cozinha. A chefe visitou o seu restaurante, o Camélia Òdòdó, em São Paulo e aproveitou para cozinhar ao lado da equipe do local.

A publicação contava com um clique de Bela ao lado das colegas de cozinha e o registro de um prato saudável. Na legenda, a apresentadora escreveu: "Matando a saudade da cozinha, das meninas e da comida… como é bom estar de volta @camelia_ododo!!!", e recebeu muitos comentários elogiando o local e a equipe.

Como resposta ao post, um dos comentários dizia: "Tava com saudade de trabalhar recebendo todo o conhecimento e luz que você emana, chefe", outros internautas e fãs da apresentadora elogiaram com mensagens como: "Lindas de bonitas", "Lugar maravilhoso, comida deliciosa" e "Aí eu sonhando com um desses!"