Fernanda Paes Leme e o noivo, Victor SampaioReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2023 16:53

Rio - Fernanda Paes Leme desembarcou no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, e aproveitou para revelar uma curiosidade sobre a dinâmica das viagens que faz com o noivo, Victor Sampaio. Antes de chegar na capital fluminense, a atriz usou os Stories do Instagram para contar que ela e o rapaz precisaram criar um esquema inusitado para evitar brigas na hora de sair de casa.

"Gatinho chegou!", iniciou a apresentadora, na legenda de uma foto do noivo no aeroporto. Depois, ela explicou: "Não, não saímos de casa juntos... Quando o tema é viagem é cada um por si. Eu sou pontual, metódica com horário. Ele é 'deixa a vida me levar', 'não me cobre'", contou.

Em seguida, a artista revelou a solução que o casal encontrou: "Depois de alguns desentendimentos, decidimos o 'tema livre' na hora de viajar: Se deu a hora de sair e ele não está pronto, eu saio. E nos encontramos no embarque. Ninguém se estressa, melhor ajuste que fizemos", declarou Fernanda. A apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod", com Giovanna Ewbank, mora em São Paulo e está no Rio para participar do Baile da Vogue, que acontece nesta sexta-feira, dia 10, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.