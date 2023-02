Giselle Itié e o filho, Pedro Luna - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2023 13:29

Rio - Giselle Itié, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para falar sobre a rotina intensa da maternidade solo. No Instagram, a atriz, que é mãe de Pedro Luna, de quase 3 anos de idade, afirmou que possivelmente começará o desmame do pequeno neste ano.

"Ainda em janeiro... Mega intenso, ainda amamentando, sem pressão. Ainda aqui, mas já planejando até porque o pequeno Luna começou ir para à escola", iniciou ela, acrescentando um recado para si mesma."Buenas, Gigi! Vamos nos representar? Ansiosa para saber de ti. Está medicada? (risos)", finalizou.

Pedro Luna é fruto do antigo relacionamento de Giselle com o ator Guilherme Winter. Os dois ficaram juntos por quatro anos, terminaram em junho de 2019, mas reataram logo depois. O casal apenas se separou definitivamente em 2020, após o nascimento do menino.