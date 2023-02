Taís Araújo compartilha transformação nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2023 10:28

Rio - Taís Araújo, de 44 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para dividir seu processo de transformação com os fãs. No Instagram, a atriz, que atualmente é jurada do programa "The Masked Singer Brasil", apareceu de rosto limpo e logo depois brincou com o resultado do visual conquistado através da maquiagem, afirmando que tudo na vida é um "truque".

"Quando eu digo que minha vida é um grande truque, vocês não acreditam. Olha o truque!", iniciou ela ao publicar uma foto sem maquiagem, onde aparece retocando a henna das sobrancelhas.

Uma hora depois, Taís compartilhou um vídeo em que aparece deslumbrante após ter sido maquiada e feito um penteado caprichado. "Postei outra foto sem maquiagem, aí eu vi que esse olho é maior que esse, e aí a pessoa maquia, e é isso. Truque! A vida é um truque, gente. Graças a Deus que existem os truques pra gente", disse, brincalhona. "Viva os truques da vida!", comemorou.