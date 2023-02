Cantor Neto LX é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2023 08:59 | Atualizado 09/02/2023 09:14

Rio - O cantor Elmiro Ferreira Filho, mais conhecido como Neto LX, do hit "Gordinho Gostoso", foi preso em Ilhéus, na Bahia, nesta quarta-feira, por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho. A informação é da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, e foi confirmada ao DIA pela Seap-BA. "A Seap informa que é procedente a custodia do Sr. Elmiro C. Filho, no Presidio Ariston Cardoso, em Ilhéus, Bahia", disse apenas o órgão.

Ainda não há informações sobre o valor que Neto LX deve de pensão alimentícia ao filho. Procurada, a assessoria do artista não se pronunciou sobre a prisão. O mandado de prisão foi expedido pela Vara da Família de Paulo Afonso, no Norte da Bahia.