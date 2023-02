Samara Felippo rebate crítica sobre looks ousados - Reprodução/Instagram

Samara Felippo rebate crítica sobre looks ousadosReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2023 19:03 | Atualizado 08/02/2023 19:08

Rio - Samara Felippo incomodou algumas seguidoras ao postar um vídeo com diversos looks ousados que tem usado ultimamente. A atriz, de 44 anos, atualmente no ar na reprise de "Chocolate com Pimenta", recebeu diversos comentários maldosos em sua publicação e fez questão de rebater com uma série de stories questionando o conservadorismo de seu público.

"E os julgamentos por parte das mulheres conservadoras não param. O choro é livre e meus peitos também", escreveu ela, que em seguida gravou um vídeo falando sobre o assunto enquanto pendurava roupa no varal. "Queria perguntar aqui, para as mulheres conservadoras que me julgam, se o Senhor também está me vendo pendurando roupa essa hora e que estou aqui lavando roupa de criança. Vocês só vêem as minhas roupas de 'quenga', isso é importante lembrar", começou a atriz.

"Estou aqui, essa hora, lavando roupa de criança, separando briga de criança, acabei de fazer comida para criança - mas a minha roupa todo mundo julga, né, senhoras?", pontuou Samara, que questionou ainda porque ninguém reclamou quando ela posou nua na gravidez.

"Quenga que veste aquilo também lava louça, cuida de criança sozinha, paga suas contas, lava roupa, varre a casa e tem a saúde mental abalada! Vão verificar o que o marido das senhoras e seus filhos estão fazendo ou se suas contas tão pagas", rebateu ela.

Há três anos, Samara faz parte da organização de um evento chamado "Apocalipse Tropical", no qual ela sempre se veste de forma sensual, e questionou por que os seguidores só começaram a se incomodar agora. "Gente, queria entender quem é esse bando de mulher conservadora que me seguia?", gargalhou ela. "Eu não sou assim desde uma semana atrás. Eu sempre fui assim. Só que eu sempre tive muita vergonha, até mais jovem. Mas já tem uns três anos da minha festa e que uso esses looks. E agora resolveram que não vou para o céu", finalizou.