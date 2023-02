Marcos Mion é confirmado em Jogo das Estrelas da NBA - Divulgação/Globo

Publicado 08/02/2023 17:07

Rio - Marcos Mion foi confirmado como um dos participantes do Jogo das Estrelas da NBA, a liga nacional de basquete dos Estados Unidos. O apresentador será a primeira celebridade brasileira a participar da disputa que, este ano, terá nomes como Janelle Monáe, Simu Liu, Ozuna e 21 Savage. A partida acontece no dia 17 de fevereiro, em Salt Lake City, a partir das 21h, e será transmitida no Brasil pelo canal ESPN, da TV paga.

"Isso é um daqueles sonhos inalcançáveis que, de repente, vai se realizar", declarou o global, nos comentários da postagem da NBA Brasil, no Instagram, anunciando a novidade. Nos Stories, Mion ainda revelou que o convite foi feito no dia 26 de janeiro deste ano e, no dia seguinte, já iniciou os treinos a fim de se preparar para a partida. "A ficha não caiu e parece que não vai cair nunca!", confessou ele, no Twitter.

A ficha não caiu e parece que não vai cair nunca! — Marcos Mion (@marcosmion) February 8, 2023

Antes do apresentador do "Caldeirão", na TV Globo, os únicos brasileiros que haviam participado do Jogo das Estrelas foram dois ex-jogadores de basquete: Anderson Varejão e Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt. Além disso, entre as celebridades que também se arriscaram nas quadras da NBA estão nomes como Justin Bieber, Jamie Foxx, Michael B. Jordan e Kevin Hart.