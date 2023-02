Il Volo - Divulgação

Publicado 08/02/2023 11:52

Rio - O trio italiano Il Volo, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, gravou uma nova versão da música "Como Vai Você", de Roberto Carlos, que será lançada nos próximos meses. Em entrevista ao DIA, os músicos exaltam o Rei e falam sobre a escolha da canção em meio a um repertório tão vasto do cantor e compositor brasileiro.

"Todo mundo sabe o grande artista que Roberto Carlos é! Ele é muito conhecido na Itália e em todo o mundo", comenta Piero. "Foi um prazer cantar essa música (Como Vai Você) que foi um dos maiores sucessos do Roberto. Foi amor à primeira escuta", brinca Ignazio.



O trio apresenta a turnê "IL Volo Live In Concert" no Brasil em março. "É um país lindo e com pessoas lindas! È sempre um prazer voltar e cantar pra os brasileiros!", destaca Gianluca.

As apresentações acontecerão nos dias 08 e 09 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 11 de março, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, no dia 14 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, no dia 17 de março, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre e no dia 18 de março, no Teatro Guaira, em Curitiba.

No repertório dos shows, canções como "Grande Amore", "O Sole Mio", "História de um Amor", "Volare", "Granada" e algumas árias de ópera, como "Nessun Dorma", além da nova "Como Vai Você", todas em arranjos especiais acompanhados no Brasil pela Orquestra Sinfônica Villa. "Todas as vezes que cantamos no Brasil sempre temos essa orquestra. Gostamos muito. São muito profissionais e talentosos", diz Piero.