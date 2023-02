Viih Tube grava filme com Cleo e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 20:29

Rio - Viih Tube segue na ativa com seus compromissos profissionais em sua primeira gravidez. Nesta terça-feira, a influenciadora digital de 22 anos usou o Instagram para compartilhar uma sequência de cliques tirados nos bastidores do novo filme que está gravando. Em uma das fotos, a atriz aparece abraçada com Cleo e Rafa Kalimann no set de filmagens.

"Tô sumidinha porque tô rodando um filme com a minha pequena", disse ela, na legenda da publicação. Ostentando o barrigão da gestação avançada, Viih revelou que a personagem que interpreta também espera um filho: "Vai ser uma recordação e tanto viver essa personagem que está grávida e eu realmente estando também, muito mágico, tô feliz demais. Vem, Rafaela!", declarou.

Viih Tube está grávida de sua primeira filha, fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer. Nesta terça-feira, o casal anunciou que a criança se chamará Lua Di Felice, levando apenas o sobrenome da mãe . "Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante", comentou o influenciador.

Após a repercussão, a famosa também se pronunciou: "Eu queria botar o nome de 'Lua Tube' mas não pode ne... Tô brincando! Mas olha, o Eli achou bonitinho o nome 'Lua Di Felice', ele acredita muito em astrologia, achou forte o nome e gostou. Mas agora ele tá repensando porque ele acabou de descobrir que pra viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema não ter o nome no documento. Então falou viajar, e com a filha, ele repensou. (...) Mas nem tem diferença isso, não se preocupem porque nem a gente tá se preocupando! Ele não vai deixar de se registrar como pai, tá tudo certo!", garantiu.