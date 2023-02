Jade Picon grava vídeo após parte do teto de sua casa cair - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 18:13

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para relatar uma dificuldade que enfrentou em sua casa, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora digital de 21 anos contou que caiu uma parte do teto da sala e minimizou o acontecimento, mostrando a situação rapidamente no registro.

"Desci aqui e a Nina estava parada com cara de enterro. Perguntei: 'O que foi?'. Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Está tudo sob controle", brincou a ex-BBB, que está no ar como a Chiara da novela "Travessia", da TV Globo. Ao longo do dia, ela seguiu com sua rotina, incluindo um treino de boxe em casa e um mergulho na piscina, vestindo um maiô rosa cavado.

Na última segunda-feira, Jade contou que decidiu fazer uma alteração em sua agenda e visitar uma cachoeira com amigos. A publicação no Instagram contava com um vídeo mostrando a atriz tomando banho junto com seus cristais: "Hoje decidi começar a semana diferente antes de ir trabalhar… obrigada", escreveu ela, na legenda da postagem.