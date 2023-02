Mari Gonzalez celebra o aniversário de Jonas Sulzbach com declaração nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez celebra o aniversário de Jonas Sulzbach com declaração nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 15:45

Rio - Mari Gonzalez usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Jonas Sulzbach, que completa 37 anos nesta terça-feira. A ex-participante do "BBB 20" compartilhou uma sequência de fotos em que posa ao lado do noivo e ainda aproveitou para se declarar ao modelo.

fotogaleria

"Amor, feliz aniversário! Desejo tanto sua felicidade, que sua vida seja repleta de saúde, sucesso, paz espiritual, leveza, alegria e pessoas boas as seu redor. Que Deus continue te abençoando e guiando. Já te falei inúmeras vezes e repito o quanto é especial viver essa vida com você! Você é um cara muito massa, muito mesmo, e quem tem a oportunidade de te conhecer sabe o que quanto você é do bem", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

Além disso, a famosa ainda expressou a admiração que sente por Jonas, que ficou conhecido como um dos finalistas do "Big Brother Brasil 12". "Te falo isso tudo sempre, mas quero que as pessoas também saibam o cara incrível que você é, tenho orgulho da pessoa que se tornou, da sua história e tudo que conquistou. Você é especial, amor, nunca se esqueça disso. Me sinto sortuda por ter você do meu lado. Te amo, parabéns! Muitos anos de vida!", completou.