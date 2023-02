Pequena Lô toma sol e rebate boatos sobre harmonização facial - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2023 12:28

Rio - Pequena Lô usou as redes sociais, na segunda-feira, para compartilhar detalhes de seu dia curtindo o sol de biquíni e aproveitou para comentar os boatos sobre a suposta harmonização facial que teria feito. No Instagram, a influencer e psicóloga de 27 anos negou que tenha realizado o procedimento estético e explicou as mudanças em seu rosto.

"Agora eu vou pegar um sol, aproveitar esses dias que eu estou de folga ainda, porque já já começa realmente a correria carioca, né? E deixa eu falar: aproveitar que eu recebi essa mensagem mais uma vez e que é uma das que vocês estão me mandando, perguntando se eu fiz harmonização no meu rosto", iniciou Lô via stories.



"Não. É porque eu estou fazendo dieta, emagreci bastante e aí o meu rosto ele afina e também meu pescoço aparece mais. Enfim, então é por isso. Não fiz harmonização, 'sou toda natural, meu peito é duro'. Eu amo esse vídeo [risos]", concluiu a influenciadora.