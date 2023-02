Jojo Todynho chora ao lembrar do pai - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2023 21:39

Rio - Jojo Todynho completa 26 anos no próximo sábado (11) e, ao refletir sobre a data, se emocionou ao falar da saudade do pai, Júlio César, que morreu baleado quando ela ainda era criança. "Semana de aniversário eu fico assim: à flor da pele. Vocês também são assim?", questionou a cantora.



“A minha festa de 10 anos foi meu pai quem fez. E tinha um menino da minha rua que sempre fazia festa e não chamava. Aí ele foi na minha festa e eu expulsei ele. Meu pai viu na hora, e como um bom pai, me corrigiu colocando de castigo, porque eu era uma criança terrorista. Passei a festa inteira de castigo e só saí na hora do parabéns”, começou o desabafo nos stories do Instagram nesta segunda-feira (6).



“Em junho, meu pai faleceu, então isso é uma coisa que marcou minha vida. Não no sentido ruim, porque ele me corrigiu pelo certo, não posso destratar ninguém, não é porque os outros fazem comigo que eu vou fazer igual. Eu fico sentida porque foi o último aniversário que passei com ele. Aí eu fico assim”, completou Jojo.



“Minha mãe, Maria Helena, também não está mais aqui, vai passando um filme na cabeça. Sempre fui uma criança com personalidade forte e minha família sempre me levou na rédea porque eu sempre tive a personalidade muito forte, e se eles não soubessem lidar comigo, eu passaria por cima deles. Eu era encrenqueira, implicante, eu era terrível, e minha família sempre impôs limite”, relembrou.