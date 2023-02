Jade Picon aproveita cachoeira - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2023 19:07

Rio - Jade Picon resolveu mudar a sua rotina nesta segunda-feira (6). Desde que se mudou para o Rio de Janeiro para gravar a novela "Travessia", Jade aproveita o início do dia para jogar futevôlei na praia, no entanto, a influenciadora compartilhou em seu Instagram registros da cachoeira que aproveitou pela manhã.

fotogaleria

A publicação contava com um vídeo mostrando a atriz tomando banho de cachoeira junto com seus cristais, e na legenda Jade escreveu: "Hoje decidi começar a semana diferente antes de ir trabalhar… obrigada". Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a influenciadora e o local com recados como: "O Rio tem isso de bom. Praia lindas, cachoeiras lindas!!! Cariocou mesmo!", "Que toda energia negativa sobre ti a água leve embora, porque você é luz", "Dia de recarregar as energias", e "Essa mulher é um espetáculo. Como adoraria conhecê-la!"