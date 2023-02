Tati Zaqui desabafa em Story - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2023 17:51

Rio - Tati Zaqui usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), para desabafar sobre a briga que teve com seu ex-namorado Thomaz Costa. A cantora deixou de seguir o ator no Instagram, e usou o Story para se pronunciar sobre como se sente após o término.

Tati escreveu: "Bom dia com uns quatro quilos a menos. Homem é assim. Suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém. Hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais!", começou.

E continuou: "Não serei mais mal interpretada por conta dos outros! Farei questão de explicar o que for necessário de hoje em diante em respeito aos meus fãs, família e amigos que sempre se preocupam. Nunca vivi de polêmicas, nunca estive em sites de fofoca, nunca precisei! Sempre foquei nos meus shows sem querer atrasar o lado de ninguém nesse mundo. Não vou mais permitir que isso aconteça, perdão a todos. Por mim um momento me perdi e deixei a imaturidade falar mais alto, mas depois desse episódio de estresse intenso e exposição sobre meus problemas de saúde, eu prometo nunca mais permitir que isso aconteça aqui!"

O casal se conheceu na edição do reality "A Fazenda" do ano passado e seguiram a relação após o término do programa. Chegaram a terminar o relacionamento no final de 2022, mas retomaram. Tati relatou em seu Story, no último domingo (5), que foi parar no hospital por uma gastrite intensa causada pelo seu emocional após quatro shows seguidos.