Ana Maria Braga com Tom Veiga - Reprodução

Ana Maria Braga com Tom Veiga Reprodução

Publicado 06/02/2023 16:06

Rio - Ana Maria Braga fez uma homenagem para o amigo, Tom Veiga, que estaria completando 49 anos nesta segunda-feira (6). A voz que dava vida ao eterno Louro José morreu no final de 2021, vítima de um AVC.

fotogaleria

"O céu deveria ter horário de visitas. Eu tenho certeza de que está rolando a maior festa por lá hoje. Ele, com certeza, deve estar aprontando todas. Meu amigo, parceiro de vida, fazia todo mundo rir nas horas mais improváveis. Seja como Tom ou dando vida ao meu Lourinho José. Você sempre nos surpreendia com seus improvisos, com seus comentários inteligentes, com aquela gargalhada gostosa… Aqui, a gente segue com muita saudade e, ao mesmo tempo, muito gratos por termos convivido com você. Parabéns, Tom. Você faz muita falta", escreveu a apresentadora.



Após a morte de Tom, a produção do "Mais Você" criou outro personagem para interagir com Ana Maria, o Louro Mané, filho de Louro José.