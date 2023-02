Beyoncé se torna a artista mais premiada da história do Grammy - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2023 11:47

Rio - Beyoncé se tornou a artista mais premiada da história do Grammy durante a 65ª edição da premiação, que ocorreu na noite de domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora de 41 anos ultrapassou o recorde do maestro Georg Solti, que havia conquistado 31 prêmios durante a carreira, totalizando em 32 troféus.

A artista, que havia recebido nove indicações na premiação, conquistou quatro estatuetas. Entre elas, estão os reconhecimentos pelas músicas "Break My Soul", "Plastic Off The Sofa", além da conquista de "Cuff It" como Melhor Música R&B e do álbum Renaissance, na categoria de Álbum Dance/Eletrônica.



"Estou tentando apenas absorver essa noite. Quero agradecer Deus por me proteger. Quero agradecer meu tio, que não está aqui. Meus pais, por me amarem. Meu lindo marido, meus três filhos lindos que estão em casa assistindo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada ao Grammy", disse Beyoncé em meio a um discurso emocionado.

