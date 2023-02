Bruna Biancardi comemora aniversário de Neymar e do sogro - Reprodução Internet

Bruna Biancardi comemora aniversário de Neymar e do sogroReprodução Internet

Publicado 06/02/2023 20:09

Rio - Bruna Biancardi usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), para mandar os parabéns para seu namorado, Neymar, que completou 31 anos . A influenciadora, que assumiu ter reatado com o jogador em janeiro de 2022, também aproveitou para parabenizar o sogro, Neymar pai, por seu Story.

Na publicação, Bruna publicou duas imagens ao lado do namorado na festa promovida no último domingo (5). Na legenda, a influencer escreveu: "Parabéns lindo. Já te falei tudo hoje, tô colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muitos gols e saúde :) Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amo! Conta sempre comigo". Já em seu Story, a influencer publicou um registro abraçada com o sogro e escreveu: "Parabéns tio! Muito amor, saúde e realizações para o seu novo ano! Obrigada por tudo sempre!"

Nos comentários, amigos e outros famosos se juntaram aos fãs e internautas para elogiar o casal e desejar feliz aniversário para o jogador. Neymar retribuiu comentando: "Te amo!", Gui Araújo escreveu: "Aí são lindos hein! Parabéns craque", Eduardo Amarante disse: "O amor sempre vence", Natalia Guitler comentou: "Lindos!!! Felicidades sempre casal Parabéns @neymarjr você merece tudo de melhor sempre" e entre muitos outros, Djessi escreveu: "O casal mais lindo do Brasil! Deus abençoe muito e os guie sempre, amiga"