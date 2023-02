Rafaella Santos parabeniza Neymar e pai - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2023 15:59

Rio - Rafaella Santos, irmã do Neymar, usou seu Instagram, nesta segunda-feira (6), para homenagear o pai e o jogador. A influenciadora compartilhou um registro dos três há muitos anos atrás, onde aparece bebê no colo do pai e ao lado de Neymar, ainda criança.

Na legenda, Rafaella escreveu: "Que seja sempre nós três e o infinito… feliz aniversário, amo vocês!", parabenizando o irmão que completa 31 anos, e o pai que faz 58 anos na próxima terça-feira (7). Nos comentários, fãs e amigos da família marcaram presença para celebrar a vida do jogador do Paris Saint-Germain e de seu pai.

Neymar pai escreveu agradecendo: "Te amo filha…", e se juntou aos internautas que mandaram mensagens como: "parabéns NJ.. muita saúde sabedoria felicidades e que Deus te abençoe sempre", "Amamos vocês", "Berço é tudo!", e "Parabéns saúde e muita luz".

Em seu Instagram, Neymar compartilhou um clique assoprando as velinhas ao lado do filho Davi Lucca, de onze anos, e escreveu na legenda: "3.1 turbo", e recebeu parabéns de muitos amigos e fãs nos comentários. Xanndy escreveu: "Parabéns irmão muitas felicidades, muito amor e muita luz nesse novo ciclo... saúde e muita alegria em sua vida... desfrute …", a jornalista Paloma Tocci disse: "Parabéns!!! Muitas felicidades! Que seja um novo ano cheio de bençãos!", Nakagima comentou: "Parabéns NJ, Deus abençoe sempre" e entre muitos outros, MC Maneirinho parabenizou: "Parabéns ídolo, fevereiro só os brabos"