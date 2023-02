Sérgio Guizé e Isadora Cruz gravam cenas de 'Mar do Sertão' em praia da Zona Sul - JC Pereira e Vitor Chapeta/ Agnews

Publicado 06/02/2023 11:40

Rio - Sergio Guizé, de 42 anos, e Isadora Cruz, de 25 anos, acordaram bem cedinho para trabalhar. Os atores, que interpretam Zé Paulino/José e Candoca, na novela "Mar do Sertão", da TV Globo, gravaram cenas românticas dos personagens, com direito a muitos beijos, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira. Com trajes de banho, os dois exibiram o corpão em forma no local. Vale lembrar que, na vida real, Guizé namora a atriz Bianca Bin. Eles estão juntos desde 2017.