Gabriela Duarte comemora o aniversário da mãe, Regina Duarte - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2023 20:29

Rio - Gabriela Duarte comemorou o aniversário de Regina Duarte, que completou 76 anos neste domingo (6), desmentindo qualquer boato de que estaria brigada com a mãe. Veterana da TV, a atriz tem sido isolada no campo artístico após apoio ao ex-presidente Bolsonaro, além de várias falas muito polêmicas. A filha, por sua vez, sempre deixou claro que discordava do posicionamento político de Regina.