Louise DTuani e Eduardo Sterblitch curtem chá de bebê do primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 06/02/2023 12:18

Rio - Louise D'Tuani, de 33 anos, e Eduardo Sterblitch, de 35, compartilharam alguns registros do chá de bebê do primeiro filho no Instagram Stories, neste domingo. O casal recebeu familiares e amigos, entre eles Letícia Colin, Fabiula Nascimento e Paloma Bernardi, na ocasião. O nome do bebê, inclusive, foi revelado pelos convidados da festa nas redes sociais: 'Caetano'.

Durante o evento, Louise teve sua barriga pintada, tomou banho de piscina e se emocionou durante algumas homenagens. No Instagram, a loira ainda agradeceu a amiga que organizou a festinha. "Obrigada amiga Letícia Colin, que foi quem fez tudo na verdade. Te amo sempre!".

Juntos há nove anos, Eduardo e Louise anunciaram a gravidez no Instagram em outubro do ano passado.