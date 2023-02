Karoline Lima e Gui Araújo assumem namoro nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Gui Araújo assumem namoro nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2023 08:36

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, foi ao Instagram, na noite deste sábado, para revelar que está namorando o influenciador Gui Araújo, de 35. A modelo abriu o álbum de fotos que tirou ao lado do amado e compartilhou uma declaração na legenda da postagem. Este é o primeiro relacionamento que a loira assume publicamente desde o término com o jogador de futebol Éder Militão, com quem teve uma filha, Cecília, de seis meses.

"Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma", iniciou ela.

Em seguida, Karoline ainda contou detalhes do romance que vive com o ex-participante de "A Fazenda 13", que já namorou outras famosas como Anitta e Gabi Brandt. "Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras. Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar", afirmou.

"Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais. O que a gente tem é leve. É espontâneo. É… diferente", completou a influenciadora digital.

E Gui fez questão de responder a namorada, nos comentários da publicação: "Como você mesma disse… Não é de hoje! Obrigado por todo momento, todo sorriso! Te admiro e amo cada dia mais. Tô contigo e não abro, tá?! E, mais uma vez, você tem razão… É leve, é diferente!!! Nem tentem entender (risos)", escreveu o ex-"De Férias com o Ex".

Os rumores do affair entre Karoline Lima e Gui Araújo surgiram em setembro do ano passado, após uma troca de mensagens nas redes sociais. Depois, os dois foram vistos aos beijos em um show pós-jogo da Seleção, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na época, a modelo declarou que sua relação com o ex-peão era apenas casual. Em janeiro, os dois viajaram juntos para Fernando de Noronha, aumentando os boatos de que estariam vivendo um romance.

