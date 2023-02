Klara Castanho e mais famosos curtem show de Luísa Sonza e Gloria Groove, em SP

Rio - Com a temporada de pré-Carnaval aberta, famosos se reuniram para o festival "CarnaUOL", na noite deste sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. A atriz Klara Castanho foi uma das celebridades que marcou presença no evento, que contou com show de Luísa Sonza, Claudia Leitte e Gloria Groove. Quem também curtiu a noitada foi Carla Diaz, acompanhada pelo noivo, Felipe Becari.

Ex-participantes de "A Fazenda 14", Bárbara Borges e Iran Malfitano trocaram beijos na frente das câmeras durante o festival. A ex-BBB Marcela McGowan e a cantora Luiza também surgiram em clima de romance no evento.

