Rio - Enquanto Bruna Griphao participa do "BBB 23", a equipe que adiminstra as redes sociais da atriz divulgou, nesta sexta-feira, uma prévia do single "Bandida". A faixa foi gravada antes da artista ser confinada para o reality show da TV Globo e será lançada na segunda-feira, dia 6, marcando a estreia da global como cantora.

"A ideia de lançar a música enquanto eu estou no 'BBB' é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o 'Big Brother Brasil' talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música", declarou a loira sobre o lançamento de seu primeiro trabalho musical.

Mas esta não será a primeira vez que Bruna mostra seu talento vocal. Em 2013, a sister participou da novela "Malhação", na Globo, quando soltou a voz ao interpretar a roqueira Giovana. Já em "Orgulho e Paixão", a atriz participou de duas cenas musicais na pele de Lydia Bennet.