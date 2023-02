Erasmo Carlos e Gal Costa são homenageados no Grammy 2023 - Reprodução

Publicado 06/02/2023 14:59 | Atualizado 06/02/2023 15:01

Rio - Eramos Carlos e Gal Costa foram homenageados na cerimônia do Grammy 2023, maior premiação internacional da música, que aconteceu neste domingo (5), nos Estados Unidos. Os cantores foram lembrados no momento dos tributos, quando a Academia celebra a carreira das principais perdas do último ano na indústria musical.