Mari Palma e o pai, Luiz - Reprodução Internet

Mari Palma e o pai, LuizReprodução Internet

Publicado 07/02/2023 11:09

Rio - A jornalista Mari Palma postou no Instagram, nesta terça-feira, prints das mensagens de ódio que tem recebido depois do anúncio de sua separação do também jornalista Phelipe Siani . Os dois ficaram juntos por seis anos, mas haviam oficializado a união há apenas seis meses. Em um longo desabafo, Mari contou que as pessoas estão usando seu pai, que morreu em março de 2021 vítima de um câncer, para atacá-la.

fotogaleria

"Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou em um nível em que preciso me posicionar, porque agora estão usando o meu pai. Que a corda sempre estoura para o lado da mulher, não é novidade. Vocês não tem ideia de quantas mensagens recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade… mas tudo bem, infelizmente estou acostumada, sou forte e aguento. Mas usar o nome do meu pai para me atingir, não. Isso não vou aceitar", iniciou.

"Não, meu pai não tem vergonha de mim. Pelo contrário: Ele passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu estava me tornando. E não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Então é aqui que coloco meu limite, galera: Eu amo a conexão que eu tenho com cada um de vocês e agradeço todas as mensagens de carinho que felizmente também tenho recebido, mas existe uma parte da minha vida que é minha. Só minha. E eu realmente espero que vocês respeitem isso. Obrigada", concluiu.

Separação

Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o término do casamento na última sexta-feira. Eles se casaram em agosto de 2022. A jornalista contou que eles já haviam terminado há algum tempo, mas decidiram anunciar apenas agora após receberem mensagens "invasivas, ofensivas e machistas, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso".