Deborah Secco aposta em look sexy para o Carnaval e deixa público impactado: 'Cheguei para arrasar'

Rio - Deborah Secco já começou o esquenta para o Carnaval. A atriz, de 43 anos, compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (7), um ensaio bem ousado, usando um biquini de cristais. O look ainda tinha um adorno na cabeça feito do mesmo material.

"Cheguei para arrasar no Carnaval", escreveu ela na legenda. Em uma publicação anterior, ela mostrou um outro look com muito brilho para curtir a folia.

