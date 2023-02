Com a gestação chegando nos últimos meses, Eliezer explicou o motivo de não colocar o sobrenome na filha: "Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar o meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim". - Reprodução Internet

Com a gestação chegando nos últimos meses, Eliezer explicou o motivo de não colocar o sobrenome na filha: "Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar o meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim".Reprodução Internet

Publicado 07/02/2023 17:41

Rio - Após Eliezer se pronunciar sobre não colocar o próprio sobrenome na filha Lua , foi a vez de Viih Tube vir a público atualizar seus fãs. O ex-BBB causou polêmica ao contar no seu Instagram, na manhã desta terça-feira (7), que pretendia que a futura filha se chamasse "Lua Di Felice", levando apenas o nome da mãe.

fotogaleria

A influencer, horas depois, usou seu Story para esclarecer a situação e disse: "Gente eu queria botar o nome de 'Lua Tube' mas não pode ne... tô brincando! Mas olha, o Eli achou bonitinho o nome 'Lua Di Felice', ele acredita muito em astrologia, achou forte o nome e gostou. Mas agora ele tá repensando porque ele acabou de descobrir que pra viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema não ter o nome no documento. Então falou viajar, e com a filha, ele repensou. Então assim nem a gente sabe ainda... não ficamos nos preocupando com isso. Mas realmente o 'Di Felice' do meu nome eu acho muito bonito e ele também, a gente quer que seja o nome que ela mais usa... mas nem tem diferença isso, não se preocupem porque nem a gente ta se preocupando! Ele não vai deixar de se registrar como pai, tá tudo certo!"

Viih Tube terminou a sequência de Storys com um vídeo desabafando sobre como "a internet está chata", ressaltando o ódio disseminado nos comentários de páginas de fofoca. Para finalizar, a futura mamãe compartilhou o vídeo de um especialista em numerologia, no qual explicava e concordava com o motivo que levou Eli a considerar não colocar seu nome em Lua.