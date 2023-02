Glória Maria e a afilhada, Júlia Chaloub - Reprodução/Instagram

Glória Maria e a afilhada, Júlia Chaloub Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 16:06

fotogaleria

"Eu não consigo listar a quantidade de coisas que eu e minha madrinha vivemos juntas. Ela sempre me dizia que eu fui a primeira criança que ela teve na vida, que me tinha como uma filha. Ela me proporcionou momentos e memórias inesquecíveis. Ela partiu desse plano, mas vai viver pra sempre dentro do meu coração. Só posso dizer o quanto te amo e te admiro, independente de onde você esteja, madrinha", escreveu Julia, junto com uma série de fotos.